圍爐年菜白鯧 每公斤較去年便宜200元

圍爐首選白鯧，500公克規格者每公斤1500元，較去年便宜。（記者蔡宗勳攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕除夕夜圍爐必備的年年有「魚」，首選為白鯧，具昌盛、五世其昌吉祥意涵，因白鯧身價不凡，一公斤重規格者每公斤售價二千至二千二百元，讓消費者買不下手；水產專家建議，石斑魚相對平價，野生石斑魚一公斤重者只要五、六百元，養殖石斑只要三百元就買得到，美味又可口。

白鯧價高 金鯧、石斑平價可口

東石魚市場承銷人許貿捷指出，由於消費習慣改變，年輕人都到賣場採辦年貨，可能受到景氣不佳影響，東石魚市場農曆年前買氣不如往年，炙手可熱的白鯧價格較往年滑落一成左右，一公斤重規格者批發價從每公斤二千五百元以上降到二千至二千二百元，五百公克規格者每公斤只要一千五百元，較去年同期便宜兩百元。

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許貿捷說，若非白鯧不買者，三至四口之家建議買五百公克規格，六口之家買七、八百公克規格，八口以上才有必要買一公斤重規格，以一餐能吃完為原則。

嘉義區漁會推廣部主任吳純裕表示，白鯧價格昂貴，一般受薪階級可選擇便宜、又有年節祝福氣氛的魚，例如金鯧代表「金陽呈瑞、昌盛好年」，價格只有白鯧五分之一。野生石斑魚一公斤重者只要五、六百元，養殖石斑只要三百元就買得到。

吳純裕強調，年節應景魚貨有許多選擇，例如鰆魚類的土魠、白腹、馬加都有「呷有春」、「年年有春」含意，且進入盛產期，油花夠、口感一級棒，價格相對便宜，省荷包才能「年年有餘」。

大紅蝦每公斤1200元起跳

東石魚市場昨天買氣不錯，不少人搶購魚、蝦，備受消費者青睞的大紅蝦，一尾八十至一百公克規格者每公斤叫價一千二百元至一千四百五十元。

農曆過年將屆，東石魚市場買氣很旺。（記者蔡宗勳攝）

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