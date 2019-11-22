南投監測工廠排廢氣 陸空雙管齊下

南投環保局為遏止工廠偷排廢氣，在南崗工業區制高點裝設監視器。（南投縣府環保局提供）

2019-11-22 05:30:00

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣環保局為遏止工廠偷排廢氣，降低空氣污染，運用無人機攜帶攝影機或紅外線熱顯像儀巡查，並於南崗工業區制高點裝設監視器，陸空雙管齊下監測，全天候、全方位掌握工廠排煙狀況，已查獲四家工廠有排放廢氣情形，其中兩家情節較嚴重廠商依違反空氣污染防制法開罰十萬元。

南崗工業區制高點裝監視器

環保局表示，環保局稽查人力有限，今年七月起陸續於南崗工業區三處制高點裝設各有三個鏡頭的監視器，監視範圍涵蓋工業區八成區域，環保局則透過局內螢幕即時監看工業區各廠商排煙狀況，發現異常即派員至現場稽查蒐證。

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空拍機攜帶攝影機 工廠蒐證

環保局指出，監視器易有監測死角或距離較遠，出現難以判斷舉證情形，該局再輔以空拍機（UAV）攜帶攝影機或紅外線熱顯像儀，進行機動式污染監測，直接於工廠上方進行蒐證，有效判斷污染排放源，已執行六架次無人機空拍作業，透過監視器及空拍機雙管齊下交互監測、蒐證，查獲金屬鑄造業及食品油炸業等四家工廠有排放廢氣情形，其中兩家未設置有效處理空氣污染物防制設備，將依違反空污法開罰十萬元。

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