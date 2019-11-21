吃棉花減重 國中女吃掉一條棉被

16歲國中女生誤信吃棉花可減肥，結果腸阻塞，腹腔鏡顯示腸子有棉花（白色處）。（李宏昌醫師提供）

2019-11-21 05:30:00

〔記者林惠琴／台北報導〕一名十六歲國中女生因嘔吐與腹痛就醫，檢查是腸阻塞，但找不出原因，直到家人為她整理衣物，發現棉被有一堆棉花外露，才知女孩誤信網路謠言，以為吃棉花可減肥，身體力行長達一年，整整吃掉一條棉被，結果致病。

父嫌腿粗 偏瘦16歲女誤信謠言

馬偕兒童醫院院長李宏昌表示，問診發現該名少女遭父親嫌棄腿粗，內心很在意，上網查到棉花減重法，除了吃棉被的棉花，甚至圍巾的流蘇也吞掉，排泄物還可看到棉花殘餘物。

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李宏昌指出，身體質量指數（ＢＭＩ）正常範圍是十八．五至二十四，該少女十八．八已偏瘦卻還減肥，所幸經導正觀念，評估心理狀況已無大礙。

三軍總醫院精神醫學部主任葉啟斌研判該女可能有亂食症，持續性地攝取不具營養價值的物質，且常見合併暴食或厭食等飲食障礙，或許是看待身體的迷思所引起。

若子女遇上類似情況，恐不只腸阻塞，還可能有內分泌等問題，且當生活遇到壓力、挫折，有高度復發風險，家長要多注意，及時溝通。

棉花吃一年 腹痛就醫…腸阻塞

馬偕醫院兒童內分泌科醫師丁瑋信指出，兒童肥胖問題不可輕忽，更不能錯誤減肥。一名十三歲男童學校健檢發現有糖尿病、高血脂、脂肪肝、肝功能異常，血壓值也在邊緣，由於家族無糖尿病史，家人都嚇壞了。該男童身高一七四公分、重九十五公斤，ＢＭＩ三十一．五，腋下、脖子均出現肥胖患者常見的黑色素棘皮症，研判攝取熱量太高、運動量不足，所幸經兩年減重計畫，體重降至六十五公斤，相關數值也恢復正常。

丁瑋信警告，國中小學童過重或肥胖比率約三成，建議避免含糖飲料，注意澱粉與零食攝取量，且要補充足夠蔬果，定期規律運動，正確減重。李宏昌則建議，父母對子女體型問題可多正向溝通，不宜嘲諷，用「體重管理」正確概念較佳，避免錯誤減肥反傷身。

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