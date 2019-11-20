鎮代質疑浮編 嘉縣大林鎮總預算遭退回

大林鎮公所明年度總預算未編列大林運動綠廊維護費用，部分代表對此有意見。（記者王善嬿攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者王善嬿／大林報導〕嘉義縣大林鎮民代表會上週審查公所編列明年度總預算，多數鎮代認為，明年度歲出兩億四千一百五十三萬二千元，較今年度增加一千七百九十八萬九千元，但里長健檢費、運動綠廊維護費都未編，卻編購買鎮長座車、國際農業行銷推廣費、活動費等較往年增編，質疑有浮編之嫌，因此主張退回，最後決議退回總預算案。

鎮長：將修正溝通 12月9日再送代表會

對此，公所昨天回應，預計十二月九日前完成總預算案修正，再度提送給代表會。大林鎮長簡志偉表示，會依代表會的意見進行檢討、修正，加強溝通說明，期盼為了鎮務，所、會理性問政。大林鎮代會主席謝明瑞也說，希望所、會多協調、溝通，讓大林鎮更進步發展。

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鎮代：運動綠廊無維護費 卻編購鎮長座車

提案退回總預算案的鎮代張伊芊指山，大林運動綠廊維護費公所之前都有編列，明年度卻沒有編預算，然而編列八十二萬元購買鎮長座車、國際農業行銷推廣費編列四十萬元，質詢公所課室主管都說不清楚；此外，一般事務費、教育訓練、活動費等也較往年增編數萬至數十萬元不等，質疑玩文字遊戲、重複編列，因此主張退回。

鎮長：縣府產權 公所無名目編預算維護

張伊芊的提案，獲過半數鎮代附議，其餘代表無意見，總預算案退回公所重編。簡志偉回應，大林運動綠廊因土地所有權為縣府，管理單位為大林國中，公所無名目編預算維護，鎮長公務車汰換標準為車齡十五年或達廿五萬公里數，目前公務車公里數廿二萬，預計明年屆滿，才編列預算。

鎮長座車明年達汰換標準 才編預算購買

簡志偉說，前任鎮長黃貞瑜任內，大林鎮成為國際慢城會員，明年滿第四年，可能要進行評鑑報告，因而編列國際農業行銷推廣費因應。

謝明瑞表示，公所今年沒有負債，還有大埔美精密機械園區稅入，有鎮代主張，應編列里長健檢費，甚至逐年編列預算以汰換里幹事老舊機車，也符合政府防制空污；鎮立游泳池以往由同濟中學認養營運，公所明年度編預算一百萬○一千元自行營運，有代表提出應循往例，找學校機關認養，節省開支。

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