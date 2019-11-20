對抗低價進口假消息 陳吉仲：花生每台斤40元收購

農委會主委陳吉仲（中）與立委蘇治芬（右）、劉建國（左）一起開記者會，澄清低價進口花生假消息。（記者黃淑莉攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林二期作花生進入產期，卻因傳出「政府要低價進口花生」假消息，造成產地價格一週從每台斤四十五、四十六元跌到昨天剩卅八至卅五元，農委會主委陳吉仲昨天到雲林宣布，今天啟動花生收購，每台斤收購價四十元，保障農民權益。

受假消息影響 花生價格直直落

受到政府要進口花生傳聞影響，產地花生價格直直落，農民怨聲載道，繼農糧署長胡忠一上週四到雲林保證十二月底前絕不允許任何一家進口商進口花生，陳吉仲昨天與立委蘇治芬、劉建國在虎尾農會召開「維護花生農民權益，打擊謠言確保價格」記者會。

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陳吉仲澄清 傳聞與事實不符

蘇治芬、劉建國表示，「有心人士」拿著一張關稅配額權利金決標紀錄表傳播政府要低價進口花生的假消息，已嚴重影響花生價格，損害農民權益，要求農委會對散播假消息的人開罰。

陳吉仲首先澄清指出，傳聞完全與事實不符，配額內進口成本除花生進口到港價和關稅廿五外，還要加上進口權利金，計算下來明年的進口成本每公斤約六十五元左右（每台斤約卅九元）。

法務部即日起 依法偵辦開罰

陳吉仲指出，有心人士這樣的行為已影響花生的價格，農委會無法接受，已與法務部達成共識話，即日起再發現就依「農產品市場交易法」偵辦開罰。

一週後價沒漲 收購價將調高

陳吉仲說，假消息已造成雲林產地花生一週每台斤下跌五至十元，為確保農民權益，農委會今天起將透過虎尾等花生主要產區的農會啟動每台斤四十元保價收購。

陳吉仲強調，農民不用擔心只要把品質顧好，市場價格一定會上漲，如果沒漲，一週後農委會收購價每台斤會調高為四十二元，再沒漲，二週後收購價變四十四元，絕對不會讓花生農因有心人士操作政治議題，損失權益。

雲林二期作花生產地價格直直落，農委會宣佈今天起保價收購，每台斤四十元。 （記者黃淑莉攝）

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