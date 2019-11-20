桃園區南平路追「懸日」 警將駐點抓違規

桃園區南平路（中正路以西）廿六日至廿九日會出現懸日景觀。（記者鄭淑婷攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中央氣象局懸日預報，桃園區南平路（中正路以西）從廿六日至廿九日的下午四點半至五點間，在無雲遮下可觀看到懸日景觀，預計將吸引民眾搶拍。桃園警分局表示，由於中正、南平路口車流量大，為避免搶拍懸日人潮影響交通，將加派員警駐點巡邏，取締違規停車及行人未依號誌任意穿越道路等行為。

南平路（見圖，記者鄭淑婷攝）四天懸日景觀每日時間有別，廿六日為下午四點卅四分至五十四分、廿七日下午四點卅六分至五十六分、廿八日下午四點卅八分到五十八分、廿九日下午四點四十分到五點，夕陽會在預報區間的中位時間到達街心位置。

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警方表示，南平、中正路口沒有陸橋，加上懸日時間正逢下班車潮出現時段，搶拍民眾可能為了取景走到路中，非常容易出現號誌轉變仍滯留車道的情況，影響交通也危及自身安全，另也可能出現違規停車等狀況，屆時除了派出所警力，也會視現場狀況機動加派警力，強力取締違停、行人未依號誌任意穿越馬路等行為。

桃園警分局建議，民眾可將車輛停放在綠一、綠二停車場，或是多利用YouBike、公車等大眾運輸前往，而中正路通行號誌七十五秒、南平路四十五秒，員警會在場引導，並利用擴音器在號誌倒數時提醒民眾，也請民眾隨時注意氣象局訊息，若碰上多雲、陰雨天，就不用白跑一趟。

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