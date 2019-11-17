新北「掌心寶貝」 個案管理師追蹤到兩歲

新北市政府衛生局今年起和台灣早產兒基金會合作，將廿至卅七週出生、體重低於一千五百公克的新生兒納入「兩歲追蹤關懷網」」。（記者陳心瑜攝）

2019-11-17 05:30:00

〔記者陳心瑜／新北報導〕十一月十七日是世界早產兒日，新北市政府衛生局和台灣早產兒基金會合作，將廿至卅七週出生、體重低於一千五百公克的新生兒納入「兩歲追蹤關懷網」，希望百分百追蹤新北市的早產兒。新北市副市長謝政達說，今天下午五點半，新月橋將與全台各縣市同步點亮「紫耀希望」紫色燈光，表達對「掌心寶貝」早產兒的支持與祈福。

體重低於1500公克新生兒納入關懷網

新北市衛生局長陳潤秋說，關懷網鎖定設籍新北、在雙北醫院出生的早產兒，由個案管理師關懷健康狀況、發展及生理需求。除了今年出生的掌心寶貝，也回溯去年出生的兩百一十八名，透過十九家有新生兒照護中心的醫療院所追蹤，協助孩子克服生理條件的差異，給予充分的刺激、訓練。

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謝政達表示，個案管理師將追蹤掌心寶貝到兩歲，串聯社政、教育單位及早期療育，及早安排專業醫療，並教導家長照護技能，將後遺症減至最低，讓孩子健康快樂地成長。

台灣早產兒基金會董事長陳治平說，基金會關懷掌心寶貝已經三十年，但全國追蹤率僅達八成，希望透過政府介入，達到百分之百追蹤率，希望有更多縣市加入合作。

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