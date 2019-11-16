《桃園》陸軍聯合婚禮 十道劍門威武浪漫

新人走過象徵榮耀的十道劍門。（記者許倬勛攝）

2019-11-16 05:30:00

〔記者許倬勛／龍潭報導〕陸軍司令部昨於桃園大漢營區舉辦聯合婚禮，共有一四七對新人在親友、袍澤見證下，交換信物、互許終身；陸軍也維持傳統，出動軍用車輛、直升機，並搭起十道劍門，營造威武又浪漫的氛圍，祝福新人們「永遠忠誠」。

聯合婚禮儀式由新人遊行揭開幸福序幕，六輛憲兵重型機車擔任前導，兩對新人代表搭上特戰突擊車，引領所有新人緩緩進入會場，並通過陸軍儀隊搭起象徵榮耀的十道劍門，表達對新人最誠摯的歡迎與祝福。

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「我大概讓不少弟兄眼紅吧！」抱得美人歸的上尉買郁軒笑說，妻子楊媛鈞是莒光園地主播，就讀國防大學時，就是大家的「軍中情人」，有眾多愛慕者；而他因練習啦啦隊「近水樓台先得月」，從閒話家常到情話綿綿，打趣說自己是萬中選一的幸運兒。

畢業後兩人各自分發到金門、台南，但遠距離戀愛讓感情不減反增。楊媛鈞羞說，老公的個性溫柔體貼，不時會有浪漫的「小花招」，讓她傾心不已，感謝軍旅生活遇見了他，未來將一起體會人生的酸甜苦辣、慢慢變老。

陸軍司令部表示，今年聯合婚禮以「愛你久久、情定大漢」為主題，希望新人能對另一半「永遠忠誠」，也鼓勵與會的夫妻努力「增產報國」。

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