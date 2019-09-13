竹北停六停車場改建 兒十公園也封閉

2019-09-13

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣政府將斥資三．五億元進行竹北市光明一路停六停車場興建工程，預定十九日起施作，工期七百二十天；交通旅遊處提醒，工區範圍包含停車場、文和街和毗鄰的兒十文化兒童公園，公園的土地公和籃球場照常開放，但「骨頭遊具」等設施都將拆除，施工期間請用路人改停周邊替代停車場。

交旅處表示，竹北市光明商圈用餐時間車潮眾多，路邊停車格明顯不足，造成違規停車嚴重；縣府為此向交通部公路總局爭取前瞻建設計畫改善，獲核定總經費三．五億元，其中縣府自籌約二．一億元。

交通管理科表示，竹北停六停車場施工範圍包含停車場、文和街（文福街至吳濁流路）及毗鄰的兒十公園，下週就會架設圍籬，十九日起施作，施工期間將封閉文和街及公園，拆除「骨頭遊具」、直排輪場地等設施，但土地公和籃球場照常開放。

施工期間替代停車場可至光明一路停十五停車場、公二停五停車場、竹北縣華停車場及「縣府行政區停車場」；其中，縣府行政區停車場有提供停車位搜尋系統，至LINE官方網站下載「@Parking-Go」即可搜尋剩餘車位。

交管科說，此工程將原先僅提供一百零三席的平面停車場，改建為地下兩層立體停車場，將提供汽車停車位三百六十二格、機車停車位七十六格，預計二○二一年八月完工，屆時兒十面積不變，並將設置共融式遊具設施。

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