《暑假參觀人數創新高》故宮南院 展「肉形石」吸客

2019-09-11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕故宮南院今年暑假（七、八月）參觀人數達到廿九萬兩千九百二十九人，創下開館三年多來暑假最多遊客紀錄，為延續熱潮，人氣國寶「肉形石」本月移至南院至寶廳展出，展期至明年元月十九日；「南境之光—光雕展演」也將於十三日登場，以博物館及至美橋為主視覺，開館日展演時間為晚上六至十點，展演至十一月十日。

教師、職員 本月南北院免費參觀

南院今年元月至八月參觀人數七十一萬六千三百五十六人，已接近去年一整年遊客人數七十六萬三千零五十三人；慶祝教師節，故宮也祭出優惠，九月底前持教師證或學校職員證，故宮南、北院區皆免費參觀，年底前另有兩人同行一人免費優惠。

肉形石的質地為不透明的玉髓，文理層層堆疊，工匠先修整出肉的形狀，並在上層鑽上細密的點，營造毛細孔效果，最後染上紅褐色讓肉皮有如浸過醬油，冷硬的石頭變身成令人垂涎的紅燒肉。

談肉形石 作家魚夫22日開講

為讓民眾更瞭解肉形石，故宮二十二日下午兩點，邀請作家魚夫開講「故宮文物吃到『寶』：從肉形石談庶民美食文化」，嘉義縣文化觀光局也將配合推出嘉義縣「控肉飯大車拼」等活動。

故宮同時委託名導演柯子建拍攝「鄒．神話」影片，以「創世創人」、「射日故事」、「洪水傳說」到「部落發展」等四個神話，講述鄒族故事，上週六首映後，南院將安排時間定期於集賢廳播放。

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