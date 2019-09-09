特奧金牌國手張怡玟 手作飾品籌學費

2019-09-09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕力抗腦膜炎、低學習成就，又要克服父親視障的自卑感，在二○一五年特殊奧運會（簡稱特奧）直排輪奪金的張怡玟，靠著手做小飾品籌措學費，自立自強勇於追夢，更積極參加公益，全家人知福惜福再造福。

出生廿三天因為腦膜炎導致左前腦萎縮影響記憶與學習能力的張怡玟，小學時就常遭受同學排擠，父親視障更讓她產生嚴重自卑感。

幸運的是，進入高中特教班後開始接觸直排輪，一路「溜」出全國冠軍並取得特奧資格賽，二○一五年七月代表台灣在特奧直排輪項目拿下競速一百公尺雙人金牌、三百公尺個人銅牌。

見視障父養家辛苦 自立自強

談起女兒在國際賽事一鳴驚人的表現，視障歌手張振華充滿驕傲，但女兒艱辛坎坷的學習歷程又讓他心疼；張怡玟則說，小時候不敢跟人說父親視障，長大後看著父母親辛苦養家，還遭遇嚴重車禍，她希望更努力當個好女兒、好姊姊，不要讓父母親操心。

原本學做小飾品是因為高中課程安排，張怡玟笑說，因為自己是女生，愛漂亮也喜歡小東西，所以對學做手工串珠特別認真，看到父母親辛苦，想到可以多做一些，透過網拍賺錢補貼家用。

參加歌唱表演開心做公益

廿一歲的張怡玟現在就讀大學幼保系，為減輕家庭負擔，靠著手作耳環、手鍊、串珠等小飾品籌措學費及生活費，也會陪著父親參加歌唱表演及從事公益活動擺攤義賣，能賺錢又能做公益，即使面對波折不斷，全家人用愛克服生命逆境。

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