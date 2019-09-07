《嘉義縣》景氣回溫／故宮南院旁 酒店進駐12月試營運

2019-09-07

長榮文苑徵才 106職缺薪24Ｋ起

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣太保市縣治特區的故宮南院設立至今三年多，今年因「赤壁與三國群英形象」特展及展出國寶汝窯的「泥土的座標」大展等，統計至八月遊客數較去年同期大增十六萬多人，有回溫趨勢；在南院對面的長榮文苑酒店客房數兩百六十三間，昨天在太保市公所進行徵才，預計十二月試營運，將是嘉義縣海區最大型飯店，加上興建中的棒棒積木飯店客房數一百八十八間，及另一家正規劃興建的飯店客房數卅六間，南院周邊飯店合計客房數將達近五百間。

嘉縣海區最大飯店 擁263間客房

長榮文苑在二○一五年五月動土，原預計二○一七年營運，後來延期，目前接近完工，預計十二月試營運，昨在太保市公所徵才，從服務員至業務經理等，提供一○六名職缺，吸引二○三名求職者應徵；其中房務員、服務員等，兩萬四千元起薪，業務經理、廚房領班等，四萬元起薪。

南院周邊 另有兩家飯店興建中

南院於二○一五年十二月底開幕，當時周邊有許多飯店籌建，承租台糖公司宿舍改建的樺舍商旅嘉義館，因南院帶來的觀光效益不如預期，在去年熄燈；今年南院連續推出重量級展覽，改善園區環境，營造燈光水舞及水幕電影等，今年七月入館參觀人數達十四萬六千八百卅二人，創下廿九個月以來單月新高。

縣府文化觀光局長許有仁表示，長榮文苑酒店在嘉義徵才，重視在地，展現永續經營誠意，民眾到南院周邊住宿，還可到鄰近的蒜頭糖廠、朴子水道頭日式宿舍區、配天宮等景點遊玩。

太保市長︰樂見企業投資 吸引人才

長榮文苑酒店總經理蘇筱斐說，酒店內有會議中心、中西式餐廳、游泳池、健身房、三溫暖等；鄰近其他的飯店正興建中，也有業者投資欲設立大型室內遊樂園，將連結當地資源共同發展觀光，也請政府連結、整合南院周邊遊憩景點，發展成觀光勝地。

太保市長黃榮利說，樂見各大企業到太保市投資，長榮文苑酒店招聘過程、薪資和工作內容透明，為在地帶來工作機會，吸引人才定居，盼帶來經濟繁榮。

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