竹市警長高等官舍活化 年底動工

2019-09-05

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市推動古蹟「指定修繕活化」三部曲再獲文化部經費支持，四年前由文化局指定為市定古蹟的警察局長高等官舍，日前獲文化部核定三千兩百萬元進行修復工程，已在辦理發包作業，預計年底動工，未來高等官舍修復後將以「新竹故事館」委外活化，做為見證新竹歷史發展的重要文化據點。

獲文化部核定3200萬元進行修復

新竹市文化局表示，日治時期在東門旭橋外設置的州官舍區，跟新竹州廳僅有護城河之隔，約有四十餘棟宿舍，這些高等官舍左右外側配置有雙拼、四拼判任官宿舍，位在中央路與東大路口的獨棟高等官舍，是最大、最早建的知事官邸。

目前此區宿舍僅存此棟建築，過去曾是警察局長官舍，但因年久失修閒置，市長林智堅上任後即指示應予保留及活化，四年前由文化局文資審議委員會指定為市定古蹟。

文化局表示，這棟警長高等官舍市定古蹟，已獲文化部核定三千兩百萬元進行修繕，將進行古蹟本體修復，包括木作工程、屋面工程、蟲蟻防治作業和防護劑防治及清洗作業和庭園工桯，並新增廁所，現由工務處辦理發包作業。

將以「新竹故事館」委外活化

文化局文資科表示，這棟市定古蹟與新竹州廳僅護城河之隔，宿舍建坪約六十一坪，基地總面積約三百卅四點八坪，約是一九一七年到一九二一年間的建築，依據一九二二年日治時期期總督府官舍建築標準，屬第二種高等官舍，居住者的身分為高等官三等，即奏任官，是由天皇任命的內閣部長，此官舍為獨棟日式宿舍，外觀雖為和式，但開口處設計是有洋式客廳，屬「和洋並置」的建築，與辛志平校長故居同為高等官舍。

其建築屬日本「軸組式」獨棟日式宿舍，平面格局有踏込、玄關、應接室、座敷間、茶之間、居間、炊事場（廚房）、風呂場（浴室）、便所、椽側等傳統和式空間，進入室內則以榻榻米為主，庭院內花木扶疏，更有百年老茄苳樹，前庭有精緻石碑座、後院有水滴狀卵石水池，深具文資保存價值。

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