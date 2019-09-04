不吃澱粉、油脂 「快速減肥」大迷思

2019-09-04

記者歐素美／台中報導

有人為了快速減重，不吃飯、不攝取澱粉、不碰油脂類食物，營養師提醒，快速減重易復胖，其實澱粉類食物有助於燃燒脂肪，適量攝取油脂才不會造成排便不順，所以減肥不能不吃澱粉類食物及油脂類食物。建議以全穀飯取代白飯，若晚上肚子餓，則可以牛奶作為消夜，健康減重。

豐原醫院營養師楊舒閔表示，很多民眾減重時常陷入3大迷思，第一個迷思就是設定一個月要減掉10或20公斤，其實正確減重速度約為每星期減0.5公斤到1公斤左右，快速減重，復胖機率非常高，循序漸進減重才能減少復胖機會。

第二個迷思是不吃白飯，認為三餐不吃白飯就能減少澱粉的攝取。其實澱粉是燃燒脂肪的助燃器，建議將白飯改為全穀飯，因全穀飯含有豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，也能預防慢性疾病。

第三個迷思是不攝取油脂類食物。楊舒閔說，正確的做法應該是減少吃油炸物、肥肉和內臟、動物皮，而非所有油脂類食物都不要吃，適量攝取油脂才不會造成排便不順。

楊舒閔表示，減重過程中，難免夜間肚子餓，建議民眾可以喝一杯240CC牛奶作為消夜，減少身體負擔。因牛奶具有安眠鎮靜效果，又有飽足感，不會讓減重成為壓力負擔，民眾想要健康有效減重，可請營養師協助。

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