機捷A22站抵費地標售 1坪93萬

2019-09-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府今年的歲入預算，有八十五億元來自平均地權基金，為加速預算達成，市府地政局公開標售機場捷運A10、A22站開發案抵費地，其中A10站開發案目前還在進行，預計十月才可交地，本次標售合計廿標廿七筆土地，面積共計約四．一六公頃，位於A22站、地號中壢老街溪段一號的商業區土地是此次標售地王，每坪單價達九十三萬元。

此次標售的地王也是A22站開發案唯一標售土地，位於中壢老街溪畔，兼具河岸景觀及傳統商圈優勢，面積約九十．七五坪，標售底價為八四四二萬餘元，每坪單價九十三萬餘元。

至於A10站開發案部分，住宅區最小面積為一二五．九二坪，最大則為一八九三．二四坪，標售單價介於每坪廿九．五萬至卅六．七萬元間；商業區部分，其中地號蘆竹新鼻段二三三、二三五合併標售，面積為一四九○．五二坪，標售底價為七億八三四四萬餘元，每坪單價五十二．五七萬元，另蘆竹新鼻段二三六號，面積為五三八．七五坪，標售底價為二億七四二七萬餘元，每坪單價五十．九一萬元。

市府訂於九月卅日上午十點於綜合會議廳二樓辦理A10及A22站開發案土地標售作業，意者可於九月卅日九點前，將投標相關文件寄達「桃園郵政第7-107號信箱」，相關標售資訊可至市府地政局網站查詢，或電洽地政局區段徵收科，電話︰332-2101#6659。

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