林口工一重劃區打造產專區 2022年完工

2019-08-30

〔記者周湘芸、何玉華、陳心瑜／新北報導〕新北市林口區人口成長快速，目前約有十一萬多人，市府將文化北路二段旁的「工一市地重劃區」規劃為產業專區，開發面積約一○八公頃，工程費約卅七．八億元，由地政局「平均地權基金」支應，預計二○二二年一月完工；市長侯友宜昨天視察，表示要吸引廠商來此投資設廠。工務局指出，當地鄰近機場捷運，交通便利，區內也規劃生態功能的森林小徑及休憩公園，融入環境永續的概念。

斥資近38億 盼吸引產業進駐

「工一市地重劃區」劃分五個開發區域，侯友宜說，林口區位於新北、桃園交界處，連結桃園機場，與大台北的交通網絡便捷，吸引很多海外及外縣市人口移居，「工一市地重劃區」重劃後，可創造產業投資環境與就業機會。

地政局指出，工一未來整合公、私有土地，將有六十七公頃可提供產業進駐，正進行重劃前後地價查估及全區土地分配原則訂定，預計二○二一年公告土地分配結果；經濟發展局表示，初步已有十多家精密儀器、環保綠能科技、醫療美容等業者有興趣，約有兩萬坪的用地需求，將加速招商。

林口市場改建 明年3月完工

另外，林口市場預計明年三月完工，規劃興建地上三層、地下兩層的多功能大樓，結合公共托育中心、圖書館、活動中心和停車場等，並設置「共同處理區」分離處理肉品，侯友宜昨天也前往視察，感謝市議員蔡淑君的協助，他說，市場結合環保概念，並設置公共設施，滿足民眾需求，改造過程要考慮周邊商家的權益，共創雙贏，也創造更多經濟利潤。

板橋區社後地區以往每逢大雨就淹水，水利局追查發現，接近湳仔溝出水口的雨水下水道被混凝土堵塞，趕工清除後，侯友宜昨天到場視察，水利局表示已經有效減緩淹水情形。

蘆洲北側和南側共有一五八公頃農業區，十多年來廢耕、鐵皮違章工廠充斥，由於地主要求以市地重劃開發，爭取分回較高比例的土地，市府城鄉發展局昨天舉辦說明會，說明農業區土地依法須以區段徵收開發，但允諾以附帶條件提高住宅區的容積率，地主若配回土地面積在兩千平方公尺以上，或在建築基地上開發公益性設施，原來的二四○％容積率就能有條件提高至二八○％，並取消原定架設的高壓電發射站。

城鄉局表示，將開發為次核心發展區、蘆北水岸發展區和蘆南發展區，增加公共設施，並配合捷運環狀線、五泰輕軌等發展，預計以區段徵收方式開發，九月五日上午、下午在蘆洲區公所還有兩場說明會，計畫經修正檢討後，十五日送市府都委會審議。

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