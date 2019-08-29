最美共讀站 竹光、致民國中出線

2019-08-29

〔記者洪美秀、蔡政珉／綜合報導〕由教育部舉辦的「全國最美社區共讀站競賽」，新竹市竹光國中「家的圖書館」、苗栗縣苑裡鎮致民國中「喜閱磚園」，在兩百九十九所學校中脫穎而出，成為學生及社區居民最常去的場所，不僅是社區的好厝邊，更是學生圖書交流的好所在。

竹光「家的圖書館」 哈利波特風

竹市府教育處表示，這項獲前瞻基礎建設「設置學校社區共讀站」的補助，市府共投入兩千零九十五萬元改善南隘國小、虎林國中、竹光國中、香山高中、建功高中、關埔國小等六所市立國中小圖書館，除改善圖書館環境，更開放學校圖書館成為市民共享的社區共讀站，頗受好評。

其中，竹光國中在空間規劃、美感營造、共讀推廣及永續經營等四大項評分，經專業評審書面審查及實地訪勘，及評估共讀站的功能、成效與推廣教育規劃後，以「家的圖書館」動線流暢而開闊，多功能設計與複合式學習區域，參與競賽被評定為優選。

這座被學生稱為有如哈利波特霍格華茲學院般的圖書館，今年二月啟用後，兩層樓的空間透過旋轉樓梯相接，第一層「世界之窗」有各國城市杯小盆栽及環景落地窗，還有五台iMac「資訊之島」查詢站、書展區「BOOK之星」、閱覽區「明星書屋」；第二層則仿書店簽書區設「竹光講堂」，可開課、辦講座，還有挑高落地的開放式書櫃。

校長潘致惠表示，學校也舉辦各類主題書展和藝文展覽，像與廣達文教基金會合作「新竹美味」特展，找來新竹特色產業達人，師生共創美味桌遊、線控車遊舊城區等，都讓共讀站成為社區交流中心。

致民「喜閱磚園」 老教室換新裝

另外，苑裡鎮致民國中，將兩間年久失修、長滿壁癌的教室，利用輕工業風打造出簡單溫馨的「喜閱磚園」，規劃有「新書展示架」、「主題書展區」，提供親切服務的「服務檯及理書區」、可彈性運用學習及研習活動的「多功能閱讀區」、教師共同備課及學生討論不受限制的「小組討論區」及整面透明強化玻璃的「吧台閱讀區」、「藏書區」等，獲得肯定，也是苗栗縣唯一獲獎學校。

校長郭家豪期許，希望能夠提供內區居民一個良好閱讀空間，及出借協會舉辦研討會，最大化社區共讀站的功效，不只侷限於學生考試進修的場所，而能成為以終身學習為目標的「鄉親好厝邊」。

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