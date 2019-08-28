里佳、山美難闢路 鄒族人盼建纜車

2019-08-28

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕交通部長林佳龍日前到嘉義縣山區小旅行，並與阿里山鄉鄒族部落鄉親座談，地方提出改善縣道一六九線路況、興建纜車等建議，林請縣府提案，允諾協助解決；嘉義縣府建設處長林聰利表示，正研擬該路段改善計畫報中央核定，纜車部分將召開跨局處協商會議討論。

縣道169路況改善 嘉縣府：先拓寬

林聰利指出，行駛甲類大客車路寬需六．五公尺以上、乙類五．五公尺，縣道一六九線要解決的有路寬與轉彎半徑不足問題，正研擬拓寬改善計畫中。

交通部觀光局將二○二○年訂為「脊梁山脈旅遊年」，阿里山是亮點路線，台灣生態旅遊協會邀請林佳龍來旅遊，在里佳部落資訊站及達邦鄒族自然與文化中心和鄒族人座談；參與交流者有鄉長杜力泉、議員武清山、達邦社與特富野社兩社頭目汪俊松及汪義福，阿里山國家風景區管理處長馬惠達也參與。

武清山表示，鄉親建議改善縣道一六九線，讓石棹到達邦從限行乙類大客車提升至甲類大客車，達邦至里佳及奮起湖到來吉可開放乙類大客車，促進兩地觀光，公車也能延駛至來吉與里佳；杜力泉強調，連結里佳到山美部落的產業道路剩約五公里未貫通，因開闢公路難度高，鄉親建議建纜車。

林佳龍允諾，嘉義縣政府提出改善縣道一六九線計畫後將會全力支持，並請縣府再評估里佳至山美最後五公里產業道路可行處理方式，同時要求阿管處加強二○二○年脊梁山脈生態旅遊的國際行銷。

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