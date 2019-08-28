《桃園》守護「母性健康」 首創企業選拔

2019-08-28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府勞動局統計，今年至今已受理性別工作平等申訴共卅三件，其中又以懷孕歧視十六件佔大宗，為了鼓勵業者提供友善職場環境，勞動檢查處獨步全國於今年八月首創「母性健康保護守護聯盟—模範事業單位選拔」活動，吸引公司員工超過三百人的化學廠、汽車製造廠等十家單位參與競選，除了給予業者鼓勵，也希望吸引更多回響。

10家單位參與 9/10決選3模範

勞檢處製造業科科長蘇志翔表示，全市勞動力人口男女比例約為一．二比一，整體產業發展已相當仰賴女性勞動力的投入；不過，勞動局統計，今年至今已受理性別工作平等申訴共卅三件，其中又以懷孕歧視最多、接近五成，員工不滿被公司藉口表現不佳等理由辭退，憤而找上勞動局「討公道」。

蘇志翔表示，營造女性勞工身心健康的友善工作環境，並兼顧母性保護與就業平權刻不容緩，勞檢處今年針對事業單位三百人以上的企業擴大勞動檢查，也特別加強性平工作環境的稽查；而首創的「母性健康保護守護聯盟—模範事業單位選拔」活動，希望參加評選的業者能做為職場模範，吸引更多業者響應。

業者創新 做法優於法令規定

蘇志翔指出，評選將以母性保護計畫訂定與執行、危害預防、友善職場營造及福利措施等多面向為標準。此次活動吸引公司員工超過三百人的化學廠、汽車製造廠等十家單位參與；在評選中發現，部分業者甚至優於法令規定，有的鼓勵員工生育，有的則在員工請完育嬰假、回到工作崗位後頒發獎金，藉此鼓勵員工重返職場，做法相當創新。

蘇志翔表示，預計九月十日會決選出三家模範事業單位，並於十月進行公開表揚，未來也將邀請獲獎的事業單位舉辦講座，分享實務經驗。

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