花蓮歷史建築「菁華林苑」 老舊圍牆恐倒塌

2019-08-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕見證日治時期花蓮林業開發史的「菁華林苑」歷史建築，林務局預計修復再利用，但老舊圍牆受○二○六地震影響，毀損嚴重恐有倒塌疑慮，縣議員魏嘉彥接獲民眾陳情，會同林務局、縣文化局等單位現勘，建築師建議暫先拆除部分圍牆並進行柵欄斜撐，待修復時一併施工。花蓮林區管理處回應，經費估約十萬元，將儘速核實辦理。

花蓮縣定古蹟「花蓮港山林事業所」的前身，原是一九二九年（昭和四年）的殖產局營林所東部出張所，約在一九三一年移至花蓮港街，並在一旁興建獨棟官舍及庭院，直到一九七○年遭裁撤成閒置空間，現由林務局管理使用。

二○○二年花蓮縣府將花蓮港街等周邊日式建築群，登錄為歷史建築，並命名「菁華林苑」。其中一棟隔年獨立花蓮港山林事業所，公告指定縣定古蹟。

但建築群圍牆因年久失修，又歷經日治及戰後多次施工，加上○二○六震後毀損，造成結構體歪斜、牆面龜裂、磚瓦剝落等。魏嘉彥說，圍牆緊鄰社區車道，居民停車、行走均擔心老舊磚牆突然倒塌，建議相關單位先行施作圍牆。

將先進行補強 並做柵欄斜撐

花蓮林管處專員謝美卉說，針對老舊圍牆問題，將依專家建議進行補強並做柵欄斜撐加強安全；建築群修復再利用初估預算四千五百萬元，在台科大完成調查報告後，提報文資局申請委託規劃設計經費，今年也獲四十五萬元補助，預計明年六月發包，二○二一年完成並接續辦理修復。

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