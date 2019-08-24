「白鹿」撲台 嘉市縣災害應變小組成立

2019-08-24

〔記者王善嬿、林宜樟、詹士弘／綜合報導〕白鹿颱風將襲台，中央氣象局預報，嘉縣市將受颱風及西南氣流影響，發生較大雨勢，嘉義市政府昨上午八點，成立水災災害應變小組，嘉義縣府則進行災害應變中心整備會議，縣市府均準備防汛沙包、移動式抽水機等防範颱風來襲。

雲林縣、嘉義市、嘉義縣今日正常上班、上課；阿里山森林遊樂區今休園、阿里山森鐵神木、沼平、祝山支線停駛。

嘉義市政府工務處昨完成預布十一台移動式抽水機，另有一台待命，防汛沙包設置在後湖抽水站供民眾索取，民眾可到工務處網站「洪水與淹水預警系統」平台觀看即時水情。

嘉義市消防局提醒民眾，家中事先準備收音機、手電筒、急救箱、飲用水等物資，招牌、看板、工地圍欄或鷹架，應取下或釘牢，避免被強風吹落。

嘉義縣政府完成四百○五座水門及兩百二十三站抽水站整備工作，預布移動式抽水機一百九十九部於易淹水區域，以因應低窪地區積淹水排除；民眾若需防汛沙包洽可向鄉鎮市公所索取，或洽水利處防洪維護科，電話05-3625043、05-3628534。

原定今、明舉辦的活動，包括嘉義市史蹟資料館「靜觀萬化無人為︱茶席」、好家在嘉義社區成果展等活動取消或延期，可上嘉義市政府官網查詢。

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