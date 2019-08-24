《雲林》二崙新庄子大排 完成清疏工程

2019-08-24

〔記者詹士弘、廖淑玲／雲林報導〕白鹿颱風直撲台灣，雲林縣府展開防颱防洪措施，二崙鄉新庄子大排今年八月曾因大雨溢堤，雲林縣長張麗善昨天前往會勘清疏狀況，表示將分階段整治大排，她還巡視虎尾鎮平和滯洪池工程，會勘斗南石龜、石溪里鄉道側溝及排水改善狀況。

縣府水利處表示，今年縣管河川及區域排水疏浚總經費約一億四千五百萬元，已疏浚八十條河道，以增加河道通洪能力避免淹水致災。

張麗善表示，新庄子大排已完成清疏作業，增加通洪斷面與排洪能量，並一併改善大排一側農路；整個大排待整治改善長度有五千餘公尺，前期已完成八百五十公尺，「前瞻計畫」核定九百九十五公尺，其中一百五十公尺用地已取得並完成設計，經費約一千五百萬元，目前工程發包中，後續八百四十五公尺已設計完成，工程經費約九千三百三十七萬元，正辦理用地取得中。

虎尾平和滯洪池 年底完工

總經費三億二千七百四十六萬元的虎尾平和滯洪池，陸域面積約十．七九公頃，設計蓄洪量為五一．二萬立方公尺，預計年底完工，已可發揮部分防汛功效，搭配已完成的平和抽水站，可分流安慶圳大排部分水量，減緩下游虎尾市區水量，降低洪災。

另針對斗南鎮四維路側溝溝蓋年久失修毀損凹陷排水不良，路面遇雨即淹，積水倒灌民宅等問題，張麗善指示雲林縣府工務處協調開口契約廠商進場施工，預計修復兩側溝蓋三百六十五公尺，並新設寬四．四、長廿五公尺過路箱涵，概估經費一百零七萬九千元。

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