北臺灣媽祖文化節 來宜蘭吃福宴

2019-08-24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕二○一九北臺灣媽祖文化節將在九月六日至八日在宜蘭舉辦，八日晚上有「千桌福宴」，蘇澳區漁會表示，福宴邀請縣內十八間餐廳共同推出福宴料理，廿六日起至三十日開放訂桌，每桌優惠價兩千五百元，每人最多限訂三桌，邀請全國民眾到宜蘭「吃福宴、保平安」。

北臺灣媽祖文化節是由北臺八縣市政府自二○○四年以來，每年在農曆八、九月份，輪流與輪值宮廟共同舉辦的活動，至今邁入第十六年，今年值東輪到主祀「宜蘭媽」的南方澳南天宮舉辦。

9/6起遶境 8日辦千桌福宴

宜蘭縣政府將於九月六日至八日，邀北臺八縣市媽祖廟與宜蘭縣各宮廟，共同辦理「北臺灣媽祖文化節～蘭陽媽祖護臺灣」遶境祈福活動；根據縣府的規劃，除了陸上遶境，還有罕見的海上遶境活動。

六日海上繞境率先登場，從南方澳南天宮起駕，搭船到烏石港並舉行海上科儀。抵達烏石港後開始陸上遶境，走到礁溪玉鼎慈天宮休息；七日繞境隊伍再從礁溪出發，一路走到羅東聖安宮；八日從羅東出發，走回南方澳南天宮，行程共三天兩夜，八日晚上還有「媽祖之夜」晚會。

每桌2500元 8/26開放訂桌

蘇澳區漁會為推廣在地海鮮食材，配合媽祖之夜晚會，在進安宮前第三漁港碼頭廣場推出「千桌福宴」，結合南方澳活海產餐廳、永豐活海鮮餐廳等十八間餐廳，推出以當地食材「鯖魚」為主題的特色料理。

蘇澳區漁會指出，福宴原價三千五百元，提供兩千五百元優惠價讓民眾訂購，還可欣賞媽祖之夜晚會精彩演藝表演，縣內有十四個訂購點，各鄉鎮市公所除大同、南澳，其餘十個公所都可訂購，蘇澳、頭城區漁會、冬山鄉農會、宜蘭市農會也都可以洽訂，此外也可透過網路以信用卡刷卡訂購，洽詢專線03-9964067。

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