高雄2月內第3家／開業51年華王大飯店 11月停業

2019-08-23

〔記者黃旭磊、王榮祥／高雄報導〕高雄發大財再度被打臉！繼大八飯店、君鴻國際酒店後，鹽埕區老字號的華王大飯店，昨聲明今年十一月起停止營業，這也是兩個月內，高雄第三家指標飯店宣布歇業，老高雄人不捨稱「時代眼淚」。

至10月底正常營業 邀各界來回味

華王大飯店昨傳出將於十一月起停止營業，業者事後證實，並強調，即日起至十月底仍正常營運，邀請各界一同回味鹽埕第一家飯店風采。華王大飯店位於鹽埕區五福四路，鄰近愛河、駁二藝術特區，飯店一九六八年開業至今五十一年，共設有二九八間舒適客房，並提供會議、宴席舉行空間，是高雄老中青三代許多人的共同回憶，也見證高雄發展風華。

曾花上億元改裝 等不到發大財

華王開業五十一年，曾是鹽埕代表飯店，大統集團創辦人吳耀庭於一九五○年代先於鄰近創建大新百貨，之後再開華王，而五福路曾為高雄亮點，與愛河旁地下街連成蛋黃區，地下街火警後商圈逐漸轉移。吳耀庭生前即將飯店交由大房長子吳進億經營，於二○○九年曾投資上億元經費改裝，不過仍不敵大環境影響，住房及訂桌率未顯著提升。

飯店昨上網公告聲明，指受大環境及新飯店競爭影響，各項成本費用不斷提升，加上地主從二○一一年十二月起收取高額租金，當前景氣也不明，擬自十一月起停止營業。

市府：觀光景氣升溫 住宿客成長

市府昨彙整相關數據指出，高雄觀光景氣上半年持續升溫，住宿旅客達四五八萬人次、較去年同期成長廿一％，將追蹤華王後續處置情形，華王預計十月卅一日解僱勞工四十二人，將持續關注並提供被資遣勞工就業服務需求。

高雄指標飯店接連傳出經營困難，先是今年七月二日，有卅九年歷史、在高雄巨蛋商圈享有高人氣的高雄大八餐飲集團無預警宣布暫停營業。七月五日，位於高雄八五大樓內的君鴻國際酒店，傳出因原業主幸福人壽董事長鄧文聰積欠債務遭法拍，由海霸王旗下事業買下物業，君鴻酒店被迫宣布歇業解散。

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