《宜蘭》施工5年半 五結中正路今恢復通車

2019-08-23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉台九線中正路一段至三段，因自來水管線及污水下水道工程接力施作，長約二．六公里的道路，竟連續施工達五年半之久，被民眾諷為「公共工程奇觀」；最近這處路段的污水工程終於完工，縣府廿一日起派員刨鋪路面重鋪柏油，預計今天上午完成恢復正常通車，結束用路人長久惡夢。

自來水管線、污水下水道接連施工

五結鄉中正路一段至三段，南、北各有兩線道；五年前，自來水公司在該路段施作自來水幹管，工期長達三年；工程完工後，換縣府施作污水下水道，二○一七年動工直到最近才完工，兩個管線工程合計施工達五年半。

一段至三段縮減車道 塞車成惡夢

中正路是宜蘭縣溪南、溪北地區往返的交通要道，上、下班時間尖峰車流碰到工地圍籬，兩線道被迫縮為一線道，經常造成塞車成為通勤族「惡夢」，用路人怨聲載道多時，由於工期過久，感覺沒有完工的一天，被諷為「公共工程奇觀」。

被諷工程奇觀 縣府︰地質、水脈影響

縣府水利資源處長李岳儒說，該路段地質不穩，又有地下水脈的影響，幹管推進作業緩慢；水利資源處補充，該路段地下水位很高，加上蘭陽平原屬沖積扇，管線推進時，易碰到大型巨木、巨石等阻礙，時常需要繞道前進，增加下水道管線的施工困難度。

污水下水道比預定工期早半年完工，人孔蓋上方的工地圍籬最近陸續拆除；縣府自籌六百多萬元預算，將南下、北上有施工的路面，全段刨除重鋪柏油，預訂今天上午十點完工。

縣長林姿妙昨到工地現勘，要求施工單位用最好品質，解決通勤族多年來困擾；李岳儒說，原本公路總局僅要求人孔蓋前後五公尺重鋪路面，但為了整體用路安全，縣府自籌經費刨鋪整段道路，總長約二．六公里。

宜蘭多雨環境易影響柏油路面品質，李岳儒指出，道路鋪面的洩水坡度都有納入環境因素考慮，例如路面吸水程度、側溝排水量等，也都納入在地特性設計，希望減少雨水造成的損壞。

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