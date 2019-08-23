台南市成功國小文物挖掘完成 校舍工程下月復工

2019-08-23

〔記者劉婉君／台南報導〕赤崁文化園區改造工程於去年底展開，因陸續挖出史前文化層、日治及清領時期的遺構等而停工，成功國小地層遺構挖掘、搶救作業已完畢，新建校舍工程一、二期將於九月開始，而赤崁樓現有綠地也將於十月啟動大範圍的考古開挖，挖掘過程計畫成為可供展示及教育的場域，讓民眾也能一起見證府城的歷史。

文化局長葉澤山說，成功國小地層搶救的文物以清磚居多，北棟校舍位址發現一口清代的生活用水井，將取出後保存，日後再展出，而日治時期遺構部分則往外移後原地回填，九月開始進行導溝及學校校舍基礎工程。

另外，赤崁樓周遭在試掘調查時，發現疑似清領時期民居遺構、荷據時期普羅民遮城基礎遺構及普羅民遮城城牆遺構，目前民眾進入赤崁樓參觀時，還可看到綠地上以圍籬築起的考古試掘區，葉澤山說，等到雨季過後就會進行全面開挖，以利古蹟審議委員清楚判斷相關遺構的文化資產價值、及未來保存等方式，開挖範圍幾乎是整個綠地區塊，預計年底完成。

赤崁樓常有國內外遊客參觀，葉澤山表示，未來考古挖掘過程中，希望現場能做為可供展示及教育的場域，讓民眾有機會看到當地過去的模樣。至於第三期工程，則會在確定遺構的文化資產價值後，再整合設計。

另外，赤崁文化園區位在赤崁東街側的白色施工圍籬，在誠美建築團隊贊助、日籍藝術家近藤悟操刀下，成為展露成功國小學生童顏的時光串流藝術牆，讓單調圍籬充滿活力，兩年後迎接赤崁文化園區完工。

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