換裝伸縮縫 台八十二線水上段交管

2019-08-21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台八十二線是嘉義地區重要道路，高架道路段西行線八掌溪橋橋墩伸縮縫損壞，本月十九日起進行換裝工程進行交管，但快速道路車速快，昨在交管區前發生車禍，造成車輛回堵約三公里，公路總局籲請民眾行經該路段時減速，依照交管指示通行。

僅一車道通行 9月9日全線開放

何明然表示，台八十二線高架八掌溪橋西行線廿七‧七八○公里處水上鄉段橋墩伸縮縫損壞，正進行內側車道伸縮縫換裝，維持一車道通行，接續則辦理外側車道換裝，預計九月九日可全線恢復通車。

車禍加施工 交通尖峰塞車3公里

台八十二線西行線昨早八點多在廿八公里處交管路段前，發生兩台轎車擦撞車禍，現場目擊者表示，車禍發生時正是交通繁忙時段，又正進行施工，車禍事故佔用兩個車道，車輛僅能從路肩通行，塞車回堵約鎮三公里。

嘉義縣議員林緗亭說，台八十二線高架路段若發生車禍事故易造成塞車，建議各單位於事故發生的前匝道引導車輛改道而行，匝道口指揮告知用路人前方發生事故堵車，或建議在匝道口設置電子警示看版，若發生事故或是堵車可於匝道口顯示，讓民眾及早避開。

另外，嘉縣消防局昨早七點廿分獲報，台八十二線西行線六‧九公里處有小客車與小貨車發生撞擊，小客車車頭全毀，小客車廿二歲男性駕駛多處擦傷，送醫救治。

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