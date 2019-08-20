《 桃園》慶祖父母節 75戶祖孫共學防災

2019-08-20

〔記者陳恩惠／桃園報導〕慶祝「祖父母節」，市府教育局家庭教育中心昨邀請七十五個祖孫家庭，參加「祖孫共學防災趣」活動，結合桃園防災教育館內智慧科技設施，實境體驗、學習防災觀念，另有祖孫電影院、有獎徵答、胖卡美食，讓祖孫們有吃有玩歡慶祖父母節。

教育局長高安邦表示，每年八月第四個星期日是「祖父母節」，家庭教育中心第十年響應慶祝及推展代間教育，至今已有七萬三千餘人次參與，主要是提醒孫子女們，祖父母對家庭及社會的貢獻與重要性，更感謝他們傳承智慧與經驗，藉此表達對祖父母的感恩與敬愛。

會中也頒發「年度愛在一起相片徵文」獎項，以正向使用數位科技概念、促進家人情感，透過共聚或共學牽起全家情感，在一○七件參賽作品中，選出三件特優獎及十件優選獎；以三名兒女幼時圍著妻子聽故事的溫馨照片，獲選特優獎之一的薛安村，全家五口一起出席領獎。

今年祖父母節特別在宛如小型樂園的防災教育館辦理，讓祖孫們體驗各式逃生活動，由消防專家以生動立體的模型解說並教導該如何準備求生包；煙霧體驗室模擬火災時，在濃煙密布的室內應如何壓低身體快速逃離，有牽著孫女的阿嬤笑說：「第一次慶祝祖父母節難忘又特別。」

此外，家庭教育中心也與市內廿三所學校於七至十月間舉辦卅場「祖孫夏令營」，讓六百七十對祖孫透過相互學習、交流及參訪社教場館，增進世代間的關懷與尊重。

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