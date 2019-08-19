綠鬣蜥族群擴散 高屏移除逾2500隻

2019-08-19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕外來種生物綠鬣蜥全國現蹤，成為破壞生態的殺手，屏科大野保所教授陳添喜表示，綠鬣蜥族群逐年擴散，今年移除三千多隻，以高屏地區最嚴重，農委會將管制買賣與繁殖，登記才能飼養、未經同意不得繁殖，違者最高恐開罰五萬元，陳添喜肯定有助於抑制綠鬣蜥數量。

危害農作物 威脅台灣原生物種

高雄市府農業局表示，綠鬣蜥是外來進口寵物，剛出生時小巧可愛，長大可變成二公尺巨獸，台灣沒有體型如此巨大的蜥蜴種類，在野外沒有天敵，成體食量大，會吃昆蟲並危害農作物蔬菜，一旦形成族群，威脅台灣原生物種，且外型酷似恐龍，經常引起民眾恐慌。

可長成二公尺巨獸 經常引起民眾恐慌

屏科大野保所教授陳添喜表示，綠鬣蜥族群逐年擴散，全國均發現蹤跡，自一○三年迄今移除七千多隻，前三年抓不到一百隻，但今年就移除三千多隻，以高屏地區最嚴重，超過二千五百隻，且擴散點很多。

沿溝渠、水道擴散 衛武營公園也現蹤

陳添喜表示，綠鬣蜥會沿著溝渠、水道擴散，例如鳳山溪、曹公圳、愛河等，喜歡生活在有水域的公園裡，擴及大東公園、衛武營都會公園、澄清湖、愛河之心、小港機場旁的都會公園，連楠梓區高雄都會公園也可見蹤跡。

值得一提的是，衛武營都會公園每天人潮很多，增加捕捉困難，綠鬣蜥遇到危險，會跳水潛入生態池遁逃。

高屏溪流域寬廣達五公里，綠鬣蜥遇大水來襲，近來豪大雨隨波逐流，入侵高屏溪沿岸各鄉鎮。

農業局：加強捕捉 民眾可打1999通報

農業局指出，綠鬣蜥於鳥松、仁武一帶，有明顯的繁殖地，列為重點捕捉區，鎖定成體加強捕捉，農業局今年委外捕捉超過五百隻。民眾一旦發現綠鬣蜥，可打一九九九通報，千萬不要丟到野外，不但破壞自然生態，政府還要花更多錢善後。

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