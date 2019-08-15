嘉義民雄大士爺祭 週日踩街祈福

2019-08-15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕每年吸引二十餘萬人參與的民雄大士爺祭，將於八月二十一日至二十三日登場，嘉義縣政府推動「全台獨嘉，神鬼傳奇」行銷縣內民俗，今年創新推出「科技普度」服務，更製作一‧五公尺高大型大士爺充氣氣球，將於十八日的迎大士創意踩街祈福遶境中現身與民眾一同遊行。

今年推科技普度 線上直播看祭典

嘉義縣長翁章梁、大士爺廟董事長蔡炳坤等參與昨在民雄鄉大士爺廟前舉辦的行銷活動，阮劇團以歌舞劇演出大士爺的傳奇故事，邀請民眾參與大士爺祭盛會。

翁章梁說，大士爺祭最後一天舉辦普度蘭盆盛會，祈求國泰民安，祭拜孤魂野鬼，今年因祭典日期於平常日（週三至週五），規劃科技普度服務，民眾可透過網路下單（四百九十九元），有專人代拜，還可透過線上直播觀看祭典，普度後在家收取祭品禮盒，非常方便。

21到23日登場 並開發文創商品

廟方為大士爺祭開發文創商品，有杯墊、滑鼠墊、開瓶器、抱枕等，嘉義縣農會則將縣內雜糧結合神鬼意象推出創新品牌「魔豆嘉滿」，縣農會總幹事黃貞瑜說，設計可愛有活力的歡樂黑皮妖（新港黑豆）、黃精旺魎（義竹硬質玉米）及紅薏小女孩（朴子紅薏仁）來代言，農會員工還將在踩街中扮演小妖怪們向民眾介紹雜糧特產。

大士爺祭邀請歌手向蕙玲、古家齊、廖士賢演出，現場有平安符DIY、擲筊可扭好神公仔扭蛋，八月二十三日前在縣內「神鬼禮好」合作店家消費滿兩百元可抽獎，獎品有Apple AirPods等，活動或網路下單訊息可到「全台獨嘉．神鬼傳奇『神氣活現』」臉書粉絲專頁查詢或洽文觀局05-3628123。

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