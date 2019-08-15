雲林身障社團 推愛心中秋禮盒

2019-08-15

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕雲林縣聲暉協進會附設愛心烘焙坊營業十多年，幾乎每個月都虧損，一整年的薪資、成本等開銷，主要靠賣中秋節禮盒收入維持；雲林縣社會處指出，多家身心障礙社團都有相同窘境，中秋節將屆，希望民眾及社會各界能踴躍訂購，給予支持及鼓勵。

聲暉協進會理事長王俊飛指出，愛心烘焙坊有一位專業烘焙師、五名學員，主要是聽語障生，能力好的學員在協會學習三年左右，協會會媒介到坊間烘焙店工作，這幾年有好幾位學員已經順利出去就業。

王俊飛說，烘培坊平日生產餐盒及客製餐點，年節時推出禮盒，尤其中秋節月餅禮盒是最主要收入，提供協會一整年所需開銷，讓烘焙坊能繼續運作，提供更多聽語障生自立機會。

週六辦促銷 邀民眾訂購

雲林縣府社會處長林文志表示，各社團也發展出各式不同手作品販售，呼籲大家多選購，除了做愛心，也是給身心障礙者最佳的自立機會，縣府將在十七日下午三點在斗六人文市集辦理促銷活動，各家產品及訂購，可洽詢縣府社會處05-5523454傅小姐。

華山基金會將在廿九日舉辦「愛老人水果總動員才藝表演暨中秋餐會」，陪伴弱勢長輩提前歡度中秋節，餐會每桌八千元至今還有廿三桌沒被認養，呼籲民眾認養，讓愛溫暖雲林孤老。

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