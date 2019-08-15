挖斷油管台電停工認賠 桃園海湖人不排除抗爭

2019-08-15

〔記者陳恩惠／桃園報導〕台灣電力公司管線工程承包商，前天在竹圍漁港彩虹橋附近施工挖破台塑石化公司的地下輸油管，造成一千五百公升柴油外洩，且滲透土壤污染方圓四百公尺範圍；彩虹橋右端蘆竹海湖地區居民不滿要求台電善後賠償，台電北區施工處昨天召開說明會，宣布即刻停工、全額賠償，但居民已組自救會，不排除長期抗爭；市府環保局已對廠商開罰，並限期廿日前完成油污清除。

受污染土壤 今天前清運

環保局指出，台塑石化公司據報管線被挖斷後，緊急關閉管路閥門、抽取管線殘留柴油運走，現場採取緊急應變及圍堵作業，被挖斷的十二吋管線昨已完成破洞焊封及漏油清理，受污染土壤將於今天前清運至台塑石化廠內暫置，後續待台電的廢棄物處置計畫書核定後再處理。

環保局表示，由於柴油非重油，滲漏在土壤部分較好處理，也易揮發，目前已完成八十％外洩油品的清除，所幸對海域污染影響不大，由於柴油是從土層滲流到旁邊溝渠，已要求台電標示出滲漏點方圓四百公尺範圍，目前已抽光現場殘餘柴油，並要求將被油污染的土壤挖除，另須提出改善計畫書，稽查員複驗時，會循水體往出海口檢驗，只要水面仍有油花，台電就須負責清除。

外洩柴油 已清除八成

昨天說明會中，居民痛批台電不僅通報不善，前天上午十點發生漏油後，台電與包商全無任何處理措施，放任污染擴大，台電必須負起所有賠償責任，更要求台電提出賠償辦法，且與當地農漁民協調污染賠償前必須停工，否則聚眾抗爭。

台電北區施工處代表昨對委外廠商施工不慎，造成柴油污染表示道歉，已要求包商先行處理油污，且須清除到南崁溪出海口，月底前會再次召開說明會，對於所造成的農漁民損失會負責到底，污染事件將送交第三公正單位調查，並依法賠償。

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