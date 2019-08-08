高雄要舉辦亞洲烤鴨大賽跳票 重中國輕台灣挨轟

2019-08-08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局長潘恒旭上任後表示要舉辦亞洲烤鴨大賽，卻傳出得標廠商已解約，比賽可能跳票？對此，潘強調因得標廠商無法邀到北京「全聚德」與「大董」等烤鴨名店參賽，因此將重新招標。對此，市議員批韓市府太迷信中國名牌，應要多推廣在地特色美食才對。

潘恒旭：未邀到北京「全聚德」與「大董」參賽

網友則批評，高雄市政府跳票紀錄一籮筐，包括想無償邀請香港小天后鄧紫棋擔任高雄觀光代言人、中國要送高雄壽山動物園一對貓熊、邀請魔鬼終結者阿諾來高雄演講等，「其實也不差這一項了！」

宣稱五、六月要辦 拖到現在還重新招標

潘恒旭於今年一月時宣稱，高雄五、六月要辦亞洲烤鴨大賽，但準備參選高雄市立委的吳佩蓉卻發現，本案預算一八○萬，今年三月上網招標，履約期限至六月底，中途經過流標，五月才由富中資訊科技得標。但六月底履約時間已過，亞洲烤鴨大賽還是遲遲未見下文，觀光局又於七月變更契約。

吳佩蓉批評，活動辦不成，主要是潘恒旭的心力放在幫韓國瑜助選，沒有把心力放在市政上。

在地業者對比賽跳票失望 批市府差勁

潘恒旭解釋，合約上有載明必須邀請亞洲知名烤鴨品牌廠商參賽，「全聚德」與「大董」是他舉例說明的，至於台灣知名的漢來、福華等飯店的烤鴨，及北京來高雄設店的便宜坊烤鴨，屆時都會邀請。

對此，三民市場的陳姓雞鴨莊老闆受訪時說，台灣是美食島，有比賽才會進步，他會參加烤鴨大賽，但對比賽可能跳票感到失望，還直批「這樣有比較差勁！」

林智鴻轟潘迷信中國名店 「牽拖」廠商

民進黨議員林智鴻則砲轟韓市府太會牽拖，明明自己對於標案的進度、得標廠商能力未能清楚掌握，等到問題發生，被揭露跳票又怪罪他人。

林智鴻認為，韓市府太迷信中國名店，錯誤的期待只會造成多頭空，觀光局所辦的活動應該要推廣在地特色美食才對，而不是重中國輕台灣，若施政態度不做修正，未來政策跳票事件只會不斷發生。

面對中客自由行緊縮政策，今年底前是否能辦亞洲烤鴨大賽？潘恒旭又打包票說：「可以！」他認為參賽者又不是拿觀光簽證，與自由行緊縮無關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法