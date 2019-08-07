雲林清淤 石牛溪、大湖口溪中下游1個月完成

2019-08-07

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕颱風季，雲林易淹水區石牛溪、大湖口溪斗南段，整治、疏濬工程進度民眾關切，立委劉建國邀第五河川局長張庭華現場會勘，五河局表示，石牛溪、大湖口溪中下游清淤將在一個月完成；另外，因應「利奇馬」可能侵台，縣府水利處提前放空縣內十二座滯洪池，擬定一二五台移動式抽水機預布位置。

整治經費29億 5年完成

極端氣候造成強降雨頻頻發生，前年○六○一豪雨及去年八二三豪雨，石牛溪、大湖口溪因溪水暴漲，斗南、大埤等地災情嚴重。

張庭華表示，石牛溪、大湖口溪整治計畫總經費約廿九億元，分年分期執行，預計一一三年全部完成；石龜溪橋仔頭堤段防災減災工程第二期已核定經費九千五百萬元，預定年底發包。

崙子溪崩塌處 消波塊修復

張庭華指出，大湖口溪、石牛溪中下游清淤工作一個月完成，而針對崙子溪他里霧埤上游左岸改善，竹欉阻水部份先行清理，約有卅公尺崩塌部分，會先以消波塊修復。

劉建國表示，這幾年水患發生原因大部分是溪水溢堤，主要原因是沒有落實清疏工作，清疏若能落實，很多地方就不會淹水，這是很急迫又重要的工作，希望五河局在整治工程未完成前能落實清淤，以降低附近區域淹水災情。

12座滯洪池 颱風前先放空

縣府水利處長許宏博說，水利處加強監控利奇馬颱風動態，提前放空縣內十二座滯洪池，滯洪量有三八四萬噸左右，延長滯洪時間，並擬定一二五台移動式抽水機預布位置，也請民眾務必做好防颱工作。

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