勝利號擱淺郵件泡湯 估賠80萬

2019-08-06

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉明海運公司所屬「勝利號」貨輪，本月一日擱淺布袋商港外，昨天傍晚終於將船上七噸柴油及一．一噸潤滑油全部抽光，解除漏油危機；至於澎湖郵局交寄的八百七十八件郵件及包裹因沉沒泡水，郵局將依規定賠償寄件人，相關費用則向船公司求償。

抽油完成 漏油危機解除

「勝利號」大前天曾滲漏一百五十公升機油，幸及時清除，但柴油與潤滑油的抽油作業一再延宕，高雄港務分公司布袋管理處下通牒要求昨天凌晨零時將油抽光，仍遲至昨天傍晚六點多才全部抽光；船隻上及落海的貨櫃，船公司委託海事公司出動兩部大型吊車吊上岸。

據澎湖郵局清查，委託「勝利號」載送六百八十七件普通掛號郵件、一百九十一件包裹，寄件人大多是澎湖鄉親。

澎湖郵局指出，因郵件包裹泡水，即使打撈上岸也毀了，將通知寄件人依規定給予賠償，接到寄件人申請將馬上發放，賠償費初估八十萬元。

澎湖郵局公開招標委託嘉明海運公司運送郵件近五年，每次合約一年，去年八月十日嘉明輪在布袋港擱淺，船上包裹和信件泡湯，郵局賠償百萬元；去年元月嘉明所屬貨輪在澎湖外海擱淺，約千件包裹郵件沉入大海，也賠償百萬元，連同這次已是兩年內第三次沉船賠償，如屬人為疏失，澎湖郵局將依合約規定向嘉明求償。

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