保障山區教職員 嘉縣盼加保車體險

2019-08-05

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣竹崎鄉中興國小一名老師本月二日傍晚開車下山途中，座車在台十八線阿里山公路卅四公里處（觸口段）遭落石擊中，幸好人未受傷，但凸顯山區教職員通勤危險性；縣府人事處長劉燦慶表示，將專案簽請教育部正視此問題，爭取以公費加保車體險，給予必要保障。

山區道路危險性高，阿里山公路卅六‧六公里處（觸口、公田段）上月廿三日曾發生坍方事件，二○一五年五月廿四日晚間更發生豐山國小老師張雅茹連夜冒雨回校，於縣道一四九甲線豐山支線、距離學校約兩公里處遭落石擊中身亡，縣府事後在易落石路段興建明隧道，加強安全。

通勤常遇落石 爭取公費投保

教育處代理處長李美華指出，縣府曾為山區教職員辦理平安保險，但公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法實施後，第九條規定「機關學校不得再為其人員投保額外保險」，因而無法再為教職員投保平安險；劉燦慶強調，山區教職員通勤危機四伏，應給予適當保障，將報請教育部通盤檢討適法性問題。

該名老師二日傍晚五點多開車下山，遭落石擊中引擎蓋與前擋風玻璃間，造成車體凹陷與擋風玻璃破裂，驚魂未定的老師說，「只差○‧一秒落石就直擊副駕駛座」。

中興國小校長莊新國表示，想到同事車輛被落石擊中，心疼不已，輾轉難眠，往返在危險的道路是山區教職員的日常，身心壓力及苦楚一般人難以體會；莊新國指出，山區路況目前雖大致良好，仍偶而有落石坍方，大雨時更是危險，山區老師上課、休假行經危險路段時只能祈求不要禍從天降。

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