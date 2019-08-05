雲林下屆海線立委選舉》民進黨選前換將？ 卓榮泰：沒那麼簡單

2019-08-05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林下屆海線立委，國民黨可望由前立委張嘉郡披掛上陣，民進黨早已提名前麥寮鄉長許忠富，基層卻傳出換將聲，民進黨主席卓榮泰昨雲林行受訪時表示，將先聽地方需求，中央再做配置，卓榮泰說，「換將沒有這麼簡單的邏輯」。

國民黨推張嘉郡有共識

國民黨在黨主席吳敦義協調下，雲林農田水利會長林文瑞不再執意參選下屆立委，張嘉郡可望回鍋參選，讓國民黨海線立委提名單純化；面對張麗善當縣長，張嘉郡要參選立委，讓民進黨的支持者很緊張。

民進黨雲林下屆海線立委已提名前麥寮鄉長許忠富，他在年初就已發表參選CF並跟著立委蘇治芬勤走基層，營造參選聲勢。

另一方面，面對「張家」來勢洶洶，不少民進黨的支持者認為，唯有蘇治芬才能對抗張家，要求蘇治芬繼續爭取連任的聲浪不小。

民進黨已經提名許忠富

面對支持者的焦慮，民進黨黨主席卓榮泰昨天到北港武德宮參拜，一下車就和武德宮主委林安樂熱情擁抱，隨即參拜武財神並參觀全廟建築。

卓榮泰強調，黨的機制已經提名完成，將聽取地方需求再全力協助，目前沒有固定的想法，況且換將也不是那麼簡單的邏輯，請外界不要過多揣測。

水林鄉長許山埜表示，黨既然已經提名許忠富，他支持許忠富選到底；有資深的黨公職人員則說，候選人若聲勢拉不上來，與其敗選才懊惱，考慮選前換將也無不可。

蘇治芬強調，國民黨在雲林排出很強的陣容，對民進黨而言是艱困的選舉，她個人感受到基層很焦慮，對黨主席也是很大的考題，一定要全力以赴。

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