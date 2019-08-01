嘉市建置20盞智慧路燈 偵測空品人流

2019-08-01

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市在檜意森活村、文化路夜市、蘭潭風景區等十二處商圈或場域，共架設了廿盞智慧路燈掛載數位看板，提供商圈活動等資訊一步到位，滿足民眾生活及旅客旅遊資訊需求，同時加裝偵測及感測設備，進行空氣品質感測、人流分析等，還可遠端調控路燈亮度，昨天舉行啟用儀式，智慧城市應用再升級。

可遠端調控路燈亮度 減少用電

「嘉市智慧路燈建置示範及應用計畫」由市府向經濟部工業局申請「智慧城鄉計畫」，計畫期程至明年六月底，總經費二千八百五十八萬元。

昨天智慧聯網路燈啟用典禮在檜意森活村舉行，經濟部工業局長呂正華指出，智慧路燈功能多元，平台與廣告營運廠商合作，行銷嘉市商家、提供旅遊資訊；加裝的偵測及感測設備，如空品PM2.5感測、水位偵測及人流偵測，可進行人流分析，讓遊客選擇人潮較少景點，並算出遊客駐足時間，後端進行大數據雲端分析，做為產業推動的商業模式。

光寶科技光林照明事業部總經理葉耀中說，運用雲端LED路燈照明調控、人工智慧與物聯網管理運算等技術，可動態調整燈光亮度及故障通知，減少用電量。

架設於12處場域 商家行銷平台

目前嘉市設置智慧路燈掛載數位科技看板地點在檜意森活村、嘉義公園、嘉市政府前停車場、蘭潭、體育場、文化公園、文化局廣場、中央廣場、文創園區、嘉樂福夜市、文化路口（中央噴水池）、北香湖公園。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法