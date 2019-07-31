新北三重商工停車場啟用 8月底前免費停

2019-07-31

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三重商工地下停車場是運用中央前瞻計畫首座完工的停車場，行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜昨共同主持啟用典禮，交通部長林佳龍也到場，侯友宜向蘇貞昌爭取前瞻計畫繼續補助新北市另九處停車場經費，希望中央全數補助十四．一五億元；對此，蘇貞昌肯定侯友宜專心市政，交通部官員表示補助額度要再研議。

另建9停車場 新北再爭14億補助

新北市府交通局指出，三重商工地下停車場即日起至八月底開放免費試停，九月一日起營運，是新北市首座智慧全配的停車場，有車牌辨識、車位在席偵測和車位尋車服務等系統。

蘇貞昌、侯友宜在去年底的市長選舉競爭激烈，兩人選後已多次同台，共同關心新北市多項重大建設，兩人昨在台下聆聽簡報時，因為座位隔著走道，互動不多、相敬如賓，僅在輪流上台致詞前握手致意。

蘇貞昌連日來與高雄市長韓國瑜言辭交鋒，但昨天直誇侯友宜專心市政、做事有效率，中央已審議通過補助新北市的停車場有十八處、三十三億元，新北獲得停車場的補助比例是所有縣市最高的；蘇貞昌強調，中央和地方一起解決民眾的停車需求，建設不分藍綠，多些停車場讓停車更方便，民眾才有福氣。

侯友宜表示，三重商工地下停車場是以「省能源、省資源、低污染」的綠建築作為設計概念，總工程費六．一四億元，是前瞻計畫中全國第一座完工的停車場，可提供五百個汽車停車位及五十個機車停車格。

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