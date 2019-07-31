中壢運動公園區段徵收 調高補償費

2019-07-31

〔記者謝武雄／桃園報導〕中壢運動公園區段徵收都市計畫已於上週五完成協議價購，八月將辦理區段徵收公聽會、十月公告徵收，明年四月進場施工，預計二○二二年下半年完工配地；另外，由於市府將徵收拆遷補償點值由十．六元調升為十二．一元，拆遷戶將可多領十五％拆遷補償費。

拆遷補償點值調升為12.1元

地政局區段徵收科長林坤龍表示，中壢運動公園都市計畫整體進度比桃園航空城都市計畫超前，雖然早已完成地上物拆遷補償計算，但計算基準點是以區段徵收公告為主，中壢運動公園都市計畫預計今年十月公告，比桃園航空城都市計畫要到明年四月公告早了半年，但拆遷補償適用新的評點值，也就是十二．一元計算，拆遷戶將可多領十五％拆遷補償費。

拆遷戶將可望多領15%

八月辦理的區段徵收公聽會，將於中壢區公所地下一樓大禮堂舉行，分別於八月六日、七日上午十點、下午二點各舉行一場，總共四個梯次，會中將聽取土地所有權人及利害關係人陳述意見。

協議價購 每坪約7萬餘元

林坤龍說，中壢運動公園都市計畫已於上週完成協議價購，平均協議價購價格每坪約七萬餘元，雖然與實際登錄價格有很大差異，但地政局已事先與地主溝通，協議價購價格須排除預期漲價因素，因此地主們大都接受協議價購金額，部分小面積土地地主大都選擇領取現金方式，預估未來領配地比率超過九十五％。

中壢運動公園都市計畫面積約七十四．二公頃，區段徵收面積七十二．九七公頃，規劃有住宅區（含再發展區）、商業區、加油站專用區、宗教專區，合計四十．五四公頃，公共設施包含公園、兒童遊樂場、綠地、體育場、停車場、學校、機關、變電所、連接站及道路用地，面積卅三．六六公頃。

中壢運動公園都市計畫位於中壢平鎮、龍岡都市計畫間，由於兩都市計畫人口發展率已經超過一百％，周邊土地違規使用日益嚴重，市府因此辦理區段徵收開發，讓土地使用更為多元，並提供捷運綠線延伸至中壢線場站設施、社會住宅用地、龍岡國小遷校新校區所用。

內政部都委會於二○一三年十一月十二日審議通過中壢運動公園區段徵收計畫，當年十二月廿七日審議通過細部計畫；內政部土徵小組於二○一八年九月廿日核准，市府於今年一、二月完成土地市價查估及地上物查估作業。

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