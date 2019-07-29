水龍節踩街 楊梅區四維商圈展魅力

2019-07-29

〔記者李容萍／楊梅報導〕楊梅區四維商圈發展協會結合在地眷村氣息及客家傳統水龍節，以「眷戀楊梅，四維好客」為主題，昨在四維商圈封街舉辦「水龍節踩街」，安排炎夏應景的泳裝大賽，透過舞水龍及潑水等方式向海龍王祈禱風調雨順，碰巧天公作美果真下起雨來，參加活動的市長鄭文燦當場與親子大打水仗、潑水同樂。

水龍節源於早年客家庄長年飽受乾旱之苦，居民為祈求海龍王能降雨化解乾旱，以舞水龍及潑水等方式向海龍王祈禱風調雨順，風俗流傳至今，客家村莊於每年農曆六月中旬都會透過舞水龍及潑水來感謝海龍王的庇佑，近年來活動展現濃厚的眷村情懷及客家風情，以此提升商圈特色，讓商圈更為發展。

鄭文燦表示，楊梅區人口約十七萬人，埔心地區就有近八萬人，是楊梅的重心之一。市府正逐步完成埔心地區的建設，未來除設置四維親子館，也將於金門新村興建楊梅第一個社會住宅；埔心茶葉故事館預計於明年完成，可讓市民認識茶葉歷史文化。

在軟體方面，市府期盼能持續增加埔心地區的體育、藝文與親子活動等，鄭文燦特別讚許四維商圈硬體條件優異、潛力無窮，擁有不少特色店家，宛若一支多元的球隊，期盼未來能更加營造整體商圈魅力，吸引更多特色店家進駐，讓四維商圈成為楊梅區的亮點。

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