澳洲安格斯牛 斗南成功飼養上桌

2019-07-27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗南鎮農會輔導的芸彰牧場經過快三年努力，成功飼養來自澳洲的「安格斯黑牛」，第一頭前幾天屠宰上市，這也是國內第一頭端上餐桌的本土安格斯牛，油花、品質都優於台灣牛，品嚐過民眾反映也很好。

芸彰牧場主要飼養肉牛，使用稻稈、NG馬鈴薯（耗損或不良次級品）、紅蘿蔔、玉米梗及甘蔗渣等農業廢料當飼料，為提昇台灣牛肉競爭力、品質及價格，二○一七年從澳洲引進卅頭懷孕母牛飼養。

第一批小牛育成率不到一半

芸彰牧場場長張志名指出，台灣環境高溫潮濕，育成率低，第一批小牛育成率不到一半，重新調整飼養方式及環境，除放音樂給牠們聽、按摩外，還特別蓋了一座運動場，讓牠們感覺像在澳洲空曠環境，以半圈養半放牧方式飼養。

初期客群以知名飯店為主

張志名說，安格斯牛肉纖維比台灣牛肉細，肉質及油脂香氣明顯，但要飼養二至三年才能屠宰，當年進口的第一批，能上市的只有幾頭而已，因飼養成本高，所以初期客群先以北部米其林餐廳及知名飯店為主。

芸彰牧場培育高品質肉牛

張志名表示，第二批則是以人工受孕方式，以日本和牛配種安格斯黑牛，育成率大幅提升，本土安格斯牛從產地到餐桌只需二、三天，比起進口牛肉需要一至三週，新鮮度是最大優勢。

張志名強調，芸彰牧場有個目標，就是飼養出品質不輸日本和牛的肉牛，進而讓消費者可以更實惠的價格吃到不輸進口牛肉的台灣土產優質牛肉。

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