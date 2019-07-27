彰化市125對未婚男女 今晚浪漫走八卦山鵲橋

2019-07-27

〔記者湯世名／彰化報導〕七夕情人節將屆，彰化市公所將八卦山一公里長的天空步道融入LED燈飾造景，打造出全台最長的「鵲橋」，將於今天晚上舉辦號稱今年全台最大規模的未婚男女聯誼活動，由市長林世賢帶領參加未婚聯誼的一二五對優質男女及民眾一起浪漫行走有如「光雕銀河」的鵲橋，備受矚目。

八卦山天空步道 今辦聯誼

今天下午一點半起，彰化市公所將在八卦山天空步道舉行「卦山夕照─幸福鵲橋」活動，由一二五對優質青年男女在彰化生活美學館進行團康聯誼活動，活動最高潮的是晚間六點十分起，以LED燈飾布置的鵲橋與周邊藝術造景都將開燈，大放光明，迎接所有人。

空拍機夜拍 浪漫百分百

昨晚有民眾晚間用空拍機紀錄全長長達一公里的鵲橋，從天空步道一號到七號出入口用幸福成家的故事串聯，以童話故事「灰姑娘」的玻璃鞋開啟主題，王子找到玻璃鞋的主人，與灰姑娘陷入熱戀再步入禮堂完成終身大事，婚後生下健康可愛的小寶寶，等小寶寶長大成人，灰姑娘和王子成了老夫老妻，家族二代和樂相處。壯觀而浪漫的絕美視角，民眾直呼：「好像置身在夢幻仙境，美極了！」

參加聯誼有機會抽愛琴海機票

市長林世賢表示，這場未婚聯誼活動，號稱是今年最大規模的一場，今晚重頭戲是將由他帶領所有參加未婚聯誼者及民眾，緩緩走過鵲橋曬浪漫，一二五對優質青年男女還有機會抽中希臘愛琴海的來回機票，為自己留下畢生難忘的回憶！

另外，凡是今天前來參加的民眾都可獲贈實用的愛情小物，而全程走完鵲橋者更可參加摸彩活動，獎項有五十吋液晶電視、iPhone手機、ipad、空氣清淨機、panasonic吹風機、禮券等大獎，價值超過十萬元。

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