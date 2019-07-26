南投流浪犬熱點設捕籠 籲別餵養

2019-07-26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮日前發生單車騎士摔車被把手刺死意外，居民發現當時附近有成群流浪犬，懷疑該騎士可能是被狗群追吠摔車。南投縣家畜疾病防治所長唐佳永表示，該區域已被列為流浪犬出沒「熱點」，並設誘捕籠，捕捉會追咬人的狗帶回收容。

草屯單車騎士摔死 居民疑與狗追有關

發生在本月十二日單車騎士摔車，被把手刺死意外，草屯鎮馴犬教練段傳仁說，他的母親就住在事故地點附近，摔車處平日就有成群流浪犬聚集，當天也有聽到狗群追吠聲，懷疑又是被狗追吠而緊張摔車的意外。尤其，這裡的流浪犬會有人來餵養，就會有更多狗群聚，狗的群體愈大牠們自認的地盤就愈廣。

南投家畜疾病防治所長唐佳永則表示，這起事故地點已被列為流浪犬出沒「熱點」，並展開兩項工作，一是在附近的聚落針對有飼主的狗進行家訪，發現該隻狗無寵物登記、沒有節育、未施打狂犬病疫苗的，就馬上節育處理、注射和植入晶片。

另針對發生意外的周邊區域，所方人員會定期巡看，並找地點設誘捕籠，捕捉會追咬人的狗帶回收留，縣內幾個熱點放置誘捕籠後，一年約可捕到近三百隻狗。

唐佳永也說，台灣人有愛心，過去曾有外縣市貴婦團開名車揪團到南投縣餵養流浪貓狗，但呼籲有愛心的民眾，不妨挑一、兩隻回家收養，以圈養管理取代野外餵養。

馴犬教練段傳仁則建議，單車或機車騎士，萬一遇到有狗群追吠，切記「不逃跑、不驚聲尖叫」，且要正面怒視、大聲喝斥，或利用身上有的東西丟狗，狗就會嚇到，而要離開現場時也要正視狗，慢慢離開其地盤，減少危險發生。

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