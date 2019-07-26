麻豆大果文旦 補助收購百萬斤

2019-07-26

〔記者楊金城／麻豆報導〕農委會補助委由麻豆區農會辦理麻豆大果文旦收購加工，今天開始啟動收購作業，收購價格一台斤十元，收購數量一百萬台斤。

今天起至8月4日收購 每斤10元

另，麻豆文旦今年因氣候溫暖成熟期提早，不少柚農在八月初就可採收文旦，最近已開始接受客戶預購。因今年中秋節在國曆九月十三日，銷售提前。

立委郭國文三月間請來農委會主委陳吉仲巡視麻豆柚園，討論收購大果文旦以穩定今年麻豆文旦價格，陳吉仲承諾今年首次委由麻豆農會辦理大果文旦收購，數量高達一百萬台斤。麻豆區農會公告麻豆大果文旦收購日期和產銷班時程，郭國文說，兌現競選承諾，開心向麻豆柚農宣布收購大果文旦作業。

麻豆農會公告七月廿六日到八月四日的上午八點到下午四點，排定各果樹產銷班交售大果文旦的時程，收購地點在麻豆農會供銷部農業倉庫。麻豆農會總幹事孫慈敏說，農會收購大果文旦將加工製成蜂蜜柚子茶果醬、柚子蔘、梅柚片兒，農糧署南區分署也幫忙媒介加工廠，將加工成果汁、果醬。

農糧署南區分署長姚志旺說，大果文旦比一般規格的麻豆文旦果實略大，品質不一定差，收購大果文旦可穩定麻豆文旦市場行情。

麻豆柚農李明彥和李佳翰都將在八月上旬開始採收，兩人都沒有大果文旦，李佳翰的文旦預購價十台斤六百五十元到一千一百五十元，李明彥的文旦十台斤八百元，今年麻豆文旦產量預估減一成，但價格跟往年差不多。

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