今、明年三波撥補 桃警將增9百多人

2019-07-23

將降低警民比 紓解基層壓力

〔記者周敏鴻／桃園報導〕市長鄭文燦昨天主持桃園市警察局「新任分局長、大隊長聯合交接典禮」，勉勵新任的桃園警分局長黃炳訓等人，要帶領團隊成為治安的基石；由於桃園人口成長為全國最高、已連續三年每年增加四萬多人，員警的工作量大、警民比為六都最高，鄭文燦強調，今、明年將撥補三波警力、約九百多人，屆時警民比將由目前的一比五百七十九，大幅降低為一比四百六十一，能有效紓解基層員警的工作壓力。

新任的高階警官包括桃園市警察局副局長許錫榮、主任秘書賈樂吉、督察長吳坤旭，以及桃園警分局長黃炳訓、平鎮警分局長李建民、蘆竹警分局長黃益三、交通警察大隊大隊長林樹國等人；鄭文燦表示，高階警官職務的異動，象徵的是責任、榮譽與挑戰，希望每一位新任的高階警官，都能致力於推動警察團隊成為治安的基石，贏得人民的信賴。

鄭文燦表示，今年十月、明年一月與十月，將撥補三波、總數共九百二十六名警力到桃園市，將大大降低目前的警民比，加上市府目前正在研議，依據派出所規模增設副所長職務的可行性，相信能有效紓解基層員警的工作壓力，初步估計增加警力員額約需九億多元預算，希望市議會能夠予以支持。

繼續推動警察辦公廳舍整建

鄭文燦表示，為了讓員警有更好的辦公環境，市府也積極推動警察辦公廳舍整建，除了已完成的大溪警分局、桃園警分局同安派出所外，未來還要陸續進行蘆竹警分局、楊梅警分局埔頂與草湳派出所、龜山警分局坪頂派出所等廳舍的整建。

中壢一號200戶做為警消社宅

此外，市府也配合內政部政策，桃園區成功停車場都更案、中壢區中興巷都更案，都規劃提撥五％戶數給符合資格的警察與消防人員做為社會住宅，另有「中壢一號」社會住宅提供二十％、達二百戶做為警消社會住宅，希望能給予員警更多福利，讓他們無後顧之憂全力拚治安。

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