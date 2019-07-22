水溝未整頓 布袋岑海里憂水患再來

2019-07-22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉縣布袋岑海里在去年八二三水災時淹水嚴重，縣府擬在里內高跟鞋園區南側興建抽水站，改善水患，但居民反映，街道老舊排水溝阻塞不通，甚至未相連，即使設置抽水站，恐也成效不彰，雖然這波熱帶性低氣壓未造成災情，但時序進入颱風季節，憂心淹水惡夢重演。

里內有高跟鞋園區、觀光魚市

蔡姓里民說，海興街前方靠近商港一側，只有類似水溝蓋設施，下方沒有排水溝，只要下小雨就積水，毫無排水功能；新西一街張姓阿嬤表示，街上排水溝深度僅十多公分，更未連通大馬路側溝，下雨十幾分鐘就滿溢，「完全沒有作用」；岑海里長翁億頴指出，只有全面重整側溝，讓水能匯集再抽出，設置抽水站才有排洪效果。

去年823淹水嚴重 居民自嘲「沉海裡」

岑海里位處布袋商港旁，里內有高跟鞋教堂園區、布袋觀光魚市等景點，居民超過兩千人，去年八二三水災淹水超過三、四十公分，居民悲苦自嘲「岑海里真的成了沉海裡」。

爭取前瞻補助1.1億元 建抽水站

嘉義縣政府與立委蔡易餘、嘉縣議員蔡瑋傑等人爭取前瞻基礎建設計畫一億一千餘萬元經費，縣府水利處將在高跟鞋教堂園區南側旁興建抽水站，設置四台2CMS（每台每秒抽二噸水量）抽水機，並增設箱涵，預計年底發包。

側溝清疏 縣府與公所協調處理

對此，嘉義縣長翁章梁表示，岑海里道路側溝老舊且嚴重阻塞，恐需以破壞性方式清疏，也需重整改善，布袋鎮公所提報計畫經費兩千一百多萬元，但中央並無補助側溝工程經費，縣府將由建設處與布袋鎮公所協調經費分擔比例，列管辦理進度。

布袋鎮長陳鳳梅指出，岑海里街道內大多數的排水溝為數十年前所設置，因地方發展及地勢變化，失去排水功能，但公所財政困難，已提報全里排水溝改善案，請縣府協助整治。

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