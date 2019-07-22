封10年 基隆古蹟劉銘傳隧道發包整修

2019-07-22

〔記者俞肇福／基隆報導〕已封閉十年之久的基隆市市定古蹟「劉銘傳隧道」，歷經多年努力，終於在七月十日完成修復工程的發包作業，預計二○二一年三月完工；市府文化局指出，舊名「獅球嶺隧道」的「劉銘傳隧道」，是台灣第一座鐵路隧道，長二百三十五公尺，當年因為蒸汽火車經過隧道的陡坡且需轉彎，在日治時期開闢新路線，「獅球嶺隧道」只用七年七個月就功成身退。

台灣第一座鐵路隧道

「劉銘傳隧道」因為隧道內嚴重崩塌、磚石剝落，市府在二○○九年宣布封閉，著手規劃整修，二○一○年七月廿八日公告為市定古蹟，隧道封閉至今，歷經中央審查、修正、變更調整設計、重啟調查、執行隧道拱圈上方補遺調查等工作，總算在七月十日完成修復發包作業，總金額四千七百萬元。

崩塌嚴重 磚石剝落

文化局指出，清法戰爭後，清廷有感於台灣的重要性，一八八五年九月決定台灣建省，劉銘傳擔任首任巡撫，清廷在一八八七年准許劉銘傳建造鐵路，路線由基隆、台北到達新竹，工程經費一百六十萬兩白銀。

長235公尺 2021年完工

劉銘傳隧道工程由南口到北口，採用七段不同材質的交錯設計，以因應複雜的地質，不料開挖到中央時，才發現兩端高度相差四百二十六公分，工程師再修正，所以現今的隧道北口拱頂比南口拱頂高，隧道在一八八八年動工，一八九○年八月竣工。

日治時期，日本總督府為了改善蒸汽火車經過隧道的陡坡且需轉彎的缺點，另外新建竹仔寮隧道，自從竹仔寮隧道完成後，獅球嶺隧道就停用。

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