《桃園》路得愛心園遊券 僅賣出2成

2019-07-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕以收容身心障礙者為主的路得啟智學園成立至今廿四年，由於設備在經年累月下已不堪使用，甚至餐桌桌角還會割傷學員，院方評估需要四十六萬元才能更新所有設備，將於廿七日在桃園區陽明公園舉辦愛心園遊會，資深藝人劉尚謙獲悉後除自掏腰包購買園遊券外，也充當愛心大使呼籲大眾認購，一起幫助身心障礙者，電話：498-0096轉115。

劉尚謙表示，路得啟智學園希望藉此籌募資金更新設備，提供身心障礙者更好的生活環境，讓他們吃飯可以吃得舒適、下雨時有雨披廊道可以行走，總共發行五十萬元園遊券，目前距離園遊會僅剩一週卻只賣了二成，成效非常不好，呼籲各界伸出援手。

路得啟智學園執行長邱家淮表示，園內設備已經不堪使用，以每天必須使用的餐桌、餐椅為例，不僅殘舊不堪，桌角邊緣不整，很容易割傷學員，用餐時必須格外小心，此外，工作訓練場距離學園建築有二百公尺，每次下雨學員經常發生滑倒、感冒發燒的情形，園方希望興建雨披廊道提供避雨。

黑貓公益康樂協會總幹事吳宥蓉獲悉路得啟智學園狀況時，不僅聯合協會贊助十萬元，更擔任此次園遊會主辦單位，而市議員萬美玲獲悉後捐款一萬元，八德紳士協會也決定動員全體志工努力推廣園遊券。

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