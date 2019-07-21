《桃園》善團小額募款 16年捐14輛救護車

2019-07-21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市觀自在慈善會靠著上千位會員定期繳交的會費及捐款，積沙成塔捐出十三輛救護車給市府消防局，昨天再捐贈一輛價值二五八萬元的救護車，其中一名會員個人拿出退休金一二九萬元力挺，他說，他在桃園打拚事業，留在彰化老家的父母親年邁時，常由消防人員協助送醫，希望捐贈救護車能協助消防人員服務更多長輩。

去年消防局出勤總量達十萬○五五件，其中，到院前心肺功能停止而經搶救後康復出院共七十五人，消防人員說，精良裝備與新穎救護車，讓消防人員能提供患者最妥善的處置並及時將患者送醫，就有機會搶救更多寶貴性命。

觀自在慈善會 2004年起陸續捐

觀自在慈善會為了協助提升消防人員的救護能量，從二○○四年起，陸續添購救護車捐贈給消防局，昨天捐出的是第十四輛，由桃園市副市長李憲明受贈，他也代表桃園市民感謝觀自在慈善會會員們的善心義舉。

第14輛 1會員出129萬退休金

觀自在慈善會理事長李展向說，這輛救護車價值二五八萬元，從彰化北上桃園打拚的一名會員，因父母親年邁時，都由彰化消防人員開救護車協助送醫，所以他拿出退休金一二九萬元，支持慈善會捐出第十四輛救護車，除追思已過世的雙親外，也盼讓更多長輩得到更好的救護服務。

上千會員月繳300元 扶助弱勢

李展向說，觀自在慈善會目前有一千一百餘位會員，多是在地的中小企業業者，他們抱持回饋社會的心情，每月繳交三百元會費，集合力量協助弱勢家庭外，也捐贈救護車，之前已捐贈十三輛救護車，分別由消防局配發在十三個行政區，如今再捐出第十四輛，將配發到蘆竹區，成為觀自在慈善會在桃園市捐贈第二輪救護車的起點，讓消防局可汰舊換新來維持最佳的救護效率。

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